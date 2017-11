Räägivad kaks külameest.

"Kujutad ette, eile eksisin ma metsas ära."

"Kuidas see juhtus?"

"Noh, naine käskis mul meie Murka kodust kaugemale metsa viia ja sinna jätta. Nii ma ka tegin."

"Ja siis? Said kassist lahti?"

"Jumal tänatud, et ei saanud! Kui ma poleks talle jälgipidi järele läi-nud, poleks ma ise enam kunagi koju jõudnud."