Kaardimängu Cards Against Humanity taga seisev kompanii soovib ära osta osa maa-alast, kuhu USA president Donald Trump kavatseb rajada Ameerikat ning Mehhikot eraldava müüri. Kui soovid isegi ettevõtmises osaleda, tuleb saata firmale 15 dollarit, misjärel saadetakse sulle kuus üllatust.

Absurdseid kaardimänge tootev firma, kel on enda plaan, kuidas Ameerika päästa, soovib oma ettevõtmisega takistada Trumpi kurja plaani, kirjutab Independent.

Kompanii teatas, et on kaasanud ka advokaadibüroo, et muuta Trumpi kava võimalikult aeganõudvaks ja kulukaks.

Kuidas osaleda mängus Cards Against Humanity Saves America?

Firma lubab oma veebilehel pärast 15 dollari laekumist saata detsembri jooksul kuus üllatust. Mis üllatuseks on, pole öeldud, kuna üllatuse eesmärk ongi ju üllatada.

Küsimusele, mille eest Ameerikat päästetakse, vastab firma järgmist: ebaõigluse, valede, rassismi.

Varem on Cards Against Humanity tootja hakkama saanud näiteks sellega, et müüs 2015. aasta mustal reedel ehk ameeriklaste ostuhulluse päeval 180 000 dollari eest ehtsat pulli sõnnikut. Kaup oli kenasti pakendatud ning tootel seisis kiri „Bullshit“.