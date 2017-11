Kodumaine disainmööblitootja 123OK on tulnud turule, et pakkuda mööblimaailmas midagi uut. Kasevineerist toolid ja lauad on nii funktsionaalselt lihtsad, et nende kruvivaba kokku- ja lahtipanekuga saavad hakkama ka lapsed - 1, 2, 3 ja korras!

Keskkonnasõbralik kvaliteetmööbel on valmistatud käsitööna ning viimistletud looduslike õlivahadega, olles ohutu kõigile elusorganismidele. Laia värvivaliku tõttu sobib mööbel erinevatesse kodudesse: must või valge diivanilaud sulandub skandinaavialikku interjööri justkui valatult ning lastetuba rõõmustab värvilise mööblikomplekti üle! Kordumatu läbikumav puidumuster muudab iga eseme unikaalseks.

123OK tooted on isikupäraseks kingituseks inimesele, kes hindab põhjamaist disaini ja kvaliteeti. Mööbel on saadaval nii täis- kui ka lastemõõdus ning sobivatest värvitoonidest saad meelepärase kingituse ise kokku komplekteerida.

Mõned kingikomplekti ideed: