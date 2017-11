"Soovime anda Eesti rahvale tagasi kindluse, et need segadused, mis on viimase aasta jooksul toimunud, ei ole see tee, kuhu Eesti peaks liikuma."

"Reformierakonna programm pärineb täna 2005. aastast ja mõistame, et maailm on selle ajaga väga palju muutunud. Me soovime ühest küljest tagasi minna oma juurte juurde, aga vaadata samal ajal 21. sajandisse," ütles jaanuaris erakonna esimeheks valitud Pevkur ERRi vahendusel.

“Reformierakonna ülesanne ja eesmärk on võidelda majandus- ja rahanduspoliitilise võhiklikkusega, mis viimase aasta jooksul Eestis pead on tõstnud. Meie ülesanne on teha maksimaalne selleks, et Eesti senise majanduspoliitilise edu läte süttiks uuesti lõkkele ja annaks meile valgust tulevikuvalikute tegemisel,” ütles Pevkur Õhtulehele pressiteate vahendusel.



“Kinnitan teile, et Reformierakond teeb kõik selleks, et naasta juurte juurde ja tuua hiljemalt 2019. aasta valimistel Eestile tagasi tema eelis – lihtne ja liberaalne maksukeskkond.”



“Samas peab oma juurte juurde naasmine tulema läbi tulevikulahenduste. Läbi lahenduste, mis vastavad 21. sajandi ootustele - olgu selleks aruandlusvaba ettevõtlus, tööjõu maksustamise reform või Eesti muutmine maailma IT laboriks. Iga pakutava lahendusega tuleviku Eestile peame olema innovaatilised, julged ja enesekindlad. Aga on üks põhimõte, mis ei muutu - vabadus ise teha ja ise otsustada, ehk inimene eneseotsustusõigus peab alati olema eespool riigist,” märkis Pevkur.