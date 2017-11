Eile õhtul pidulikult esitletud elulooraamat Arnold Rüütlist väidab, et enne 2006. aasta presidendivalimisi lahvatanud meediapomm Kadrioru lossist peetud pidudest oli kõik poliittehnoloogiline lavastus.

"Asjaolude lähemal uurimisel selgus, et tegu oli lavastusega Tartu ülikooli poliitikatudengilt (ilmselt on mõeldud politoloogiatudengit) tellitud - ja kuuldavasti ka hästi tasustatud - kava järgi. See plaaniti ja teostati eriti küüniliselt puhtpoliitilistel eesmärkidel. Lavastuse korraldajad ei hoolinud isegi sellest, et ränk hoop antakse mitte ainult presidendi institutsiooni, vaid terve Eesti mainele," seisab Peeter Ernitsa kirjutatud raamatus.

Rünnaku võimaldas väidetavalt 2003. aastal poliitikasse saabunud Res Publica, kelle poliittehnoloogia ei sisaldanud märkigi rüütellikkust.