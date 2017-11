Rumi sai kuuekuuseks ja olen avastanud, et enamik tema asjadest ja garderoobist vajab ootamatult väljavahetamist. Alustades Rumi vankrist, mille kookonist ta on välja kasvanud. Suvel võib-olla veel mahukski, kuid nüüd talveriietega teda sinna sättides viskas Rumi nagu boss jalad üle ääre ja ilmselgelt oli häiritud sellest, et käed enam vabalt liikuma ei mahtunud. Ilmselgelt on aeg uueks suure tüdruku käruks.

Järgmiseks juhtus see, et kui ma olen koguaeg rõõmsasti hõisanud, et mul on Rumile riideid kuni koolini välja, siis nüüd tema garderoobi sorteerides pidin tõdema, et alates seitsmekümnest sentimeetrist hakkab vaikselt siiski asju vähemaks jääma. Kutsusin sõbranna külla ja andsin südamerahuga kõik Rumi esimese kuue kuu riided ära. Ja seadsin sammud Telliskivisse Minu Väiksesse Maailma ning ostsin Rumile esimest korda ise uued riided, aga kuna ma olen väga palju riideid talle tasuta saanud, siis kulutasin südamerahus raha villaste ja siidiste talveriiete peale. (No varem olen ka ise ostnud, aga tavaliselt ikkagi kasutatud riideid.)

(Marilyn Jurman)

Lisaks siis loobusin ka kõikidest luttidest ja lutipudelitest, kuna mõtlesin, et kui ta siiani neid ei ole tunnistanud, siis võibolla see, kui ta nüüd peale poolt aastat hakkaks järsku lutti imema, ei oleks ka kõige mõistlikum. Võtsin alla ka voodibaldahhiini, mida Rumi endale järjepidevalt pähe tõmbas ja lasin voodi madratsi allapoole, sest järgmisena ähvardas voodikarussell talle kaela sadada. Kuna viimasel nädalal on talle selgeks saanud sprint-roomamine, siis rändab kapi otsa kassitoit ja korjan hoolega põrandalt igasugu purusid kokku, mis Rumi-sugusele gurmaanile väga ahvatlevad tunduvad.