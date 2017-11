Neljapäeva õhtul esitles Ziggy Wild pubis Kivi Paber Käärid uut singlit „Heat of the Night” ning tähistas viiendat tegutsemisaastat.

„Viie aasta jooksul on Ziggy Wildiga tormiliselt palju toimunud! Vaikselt valmistume ka uue albumi väljaandmiseks ning „Heat of the Night” on lugu, mis kergitab loori tulevalt materjalilt,” muljetab Laura Prits. Ta lisab, et kindlasti on Ziggy Wild oma loomingus helikeelt muutmas ning üllatusi on oodata mitmeid.



Jõuliselt kaasahaarav Ziggy Wild on rockbänd, mis on jäänud truuks vanakooli sound'ile. Bändi neljaliikmelist seltskonda iseloomustab mitmekülgsus, julgus ning metsik energia – täpselt nagu nende muusikatki. Kohati käre naisvokaal lisab maskuliinse energia keskele erksust.



Aastal 2013 pälvis ansambel Ziggy Wild Noortebändi tiitli ning 2015. aasta suvel toodi võit koju rahvusvaheliselt bändivõistluselt Poolast. Konkursi võitjana astus Ziggy Wild üles Carlos Santana soojendusesinejana Charlotta Valleys. Samal aastal andis bänd välja debüüt EP ning oli soojendusesinejaks USA-st pärit metalbändile Operation: Mindcrime. 2017. aasta kevadel avanes Ziggy Wildil võimalus Nordea Kontserdimajas lava jagada legendaarse rokkbändi Status Quo'ga.