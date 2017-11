Keskkonnainspektsioon on oktoobri algusest kuni 15. novembrini tuvastanud Põhja-Eesti lõhejõgedel 11 kalapüüginõuete rikkumist, sealhulgas viis tõsisemat röövpüügi juhtumit, kus üritati keelatud vahenditega kalu püüda.

Lisaks tabati kolm spinningumeest kohtades, kus kalapüük on aastaringselt keelatud ning kolm ilma kalastuskaartideta püüdjat. Kõigi nimetatud juhtumite puhul alustati väärteomenetlust.

Samuti eemaldasid inspektorid lõhejõgedest neli nakkevõrku, ühe mõrra ja seitse selguseta kuuluvusega silmutorbikut.

„Siiski võib öelda, et seekordne püügirahu periood möödus rahulikumalt kui eelmisel aastal. Kuna vett oli jõgedes palju, siis ka see takistas teatud jõgedel röövpüüdjate tegutsemist, nii et lõhelistele peaks järelkasvu poolest tulema hea aasta,“ ütles Pai.

„Käesoleval aastal aitas loodus tõepoolest ise lõhelisi kaitsta. Vihmaste ja tormiste ilmadega oli veetase jõgedes püsivalt kõrge ning vesi üsna väikese läbipaistvusega, mis vähendas röövpüüdjate võimalusi tegutsemiseks. Leidsime küll perioodi jooksul jõgede äärest mõned kongitsad ja ahingud, mis said üle antud keskkonnainspektsiooni esindajatele ning keeluaja alguses kohtasime ka mõnda spinninguga end püügile seadvat kodanikku, kuid peale lühikest selgitust alanud keeluaja kohta lahkuti ning rohkem meie teed ei ristunud“, sõnas Eesti kalastajate seltsi esindaja Erki Tammleht.

Inspektsioon tänab seltsi vabatahtlikke kalavalvureid ja kõiki koostööpartnereid, samuti neid tähelepanelikke inimesi, kes kahtlastest tegevustest teada andsid.