"Mõned ei oska seda öelda, teised ei suuda selle kuulmisega leppida. Selle loo peategelane kuulub pigem teise kategooriasse," räägib Taukar. "Oleme võtnud bändiga avalikest esinemistest puhkuse aasta lõpuni. Saku Suurhallis soolokontserdi korraldamine on hullumeelne ettevõtmine - ükski eestikeelne artist pole seda kunagi varem teinud, aga õnneks meis nooruslikku uljust jagub," muigab Karl-Erik Taukar oma senise elu suurima kontserdi planeerimisest rääkides. "See annab võimaluse meile ehitada show üles täpselt nii ja sellise produktsiooniga nagu ise õigeks peame. Olen kindel, et sellest saab igas mõttes eriline õhtu!" Karl-Erik Taukari aastalõpu suurkontsert toimub aasta viimasel reedel, 29. detsembril Saku suurhallis.