Hoolimine algab väikestest sammudest. Kui tahad kasuliku vajalikuga ühendada, siis Aquaphor aitab selles!

Silmale puhas vesi ei tähenda sama organismile. Endast ja oma perest hoolimine algab väikestest sammudest: soeta perele filterkann, mis annab sulle puhta joogi- ja kohvivee.

Ära unusta kasutamast filtreeritud vett ka veekeetjas või kohvimasinas. Nii saad hoopis parema maitsega kuuma joogi ja hoiad kõvasti kokku hoolduse arvelt. Eestis toodetavad kannufiltrid puhastavad ja pehmendavad vett (ei teki katlakivi) ning eemaldavad peamised saateained, sealhulgas kloori, fenooli, raskmetallid, plii, pestitsiidid jms. Ühe filtri ressurss on 170-300 liitrit. Ilma täpsemaid arvutusi tegemata on selge, et selline tegevus on mitmekümneid kordi soodsam kui pudelivee tarbimine ja selle pidev kojutassimine. Pealegi on see loodussäästlikum!

Kui aga pere on suurem ning filterkannust jääb väheseks (või hindad rohkem mugavust), siis on lihtsaks lahenduseks eraldi kraaniga joogiveefilter.

Aquaphor Crystal H tagab sulle kõrge puhastusvõime ja 6000-8000 liitrit puhast vett. Uue põlvkonna filtrit on lihtne paigaldada ja kerge hooldada.

Elu on edasi läinud ja nõudmised elustandardile tõusnud. Puhas vesi pole mitte niivõrd luksus kui elustiili ja suhtumise küsimus. See on nagu porimatt meie ukse ees.

