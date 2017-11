Novembris alustas Eesti esimene üürikinnisvara ühisinvesteerimise platvorm BitOfProperty. Platvorm pakub keskkonda üüriinvestorite ja kinnisvaraomanike ühendamiseks.

Eesmärk on võimaldada üüriinvestoritel turule siseneda väikeste summadega, ostes terve korteri asemel sellest vaid osa. BitOfProperty avainvesteeringuks on üürikorter Scandium Kinnisvara poolt arendatavas SpaceCube’s Mustamäel.

Erinevalt seni turul tegutsenud ühisrahastusplatvormidest ei rahasta BitOfProperty mitte kinnisvaraarenduste laene, vaid annab võimaluse investoritel siseneda järgmises investeeringu staadiumis ehk konkreetse kinnisvaraobjekti ostus. Investorid saavad investeerida otse väljavalitud korterisse või äripinda ja teenida kasumit nii renditulust kui ka kinnisvara hinnatõusust.

Taavi Pettai, BitOfProperty kaasasutaja ja ärijuht: “Meie ärimudel on lihtne – kogume kokku väikeinvestorid, ostame üüritulu tootva kinnisvara ja maksame projektist osa võtnud investoritele perioodiliselt välja üüritulu. Ostuhetkel fikseeritud investeerimisperioodi lõppedes väljume investeeringust ehk müüme kinnisvara maha ja jagame investoritele laiali ka müügist saadud kasumi. Investeerimist saab alustada juba 500 euroga, omandades nii - nagu meie ärinimigi ütleb – ostetavast objektist ühe osa.”

BitOfProperty avainvesteering käivitus novembri keskel ja selleks on Scandium Kinnisvara poolt arendatav üürikorter SpaceCube’s Mustamäel aadressil Ehitajate tee 60.

Taavi Pettai, BitOfProperty kaasasutaja ja ärijuht: “SpaceCube täidab need kriteeriumid, mida soovime oma investoritele pakkuda. Projekti kontseptsioon on hästi välja töötatud ja asukoht üürituru perspektiivist tänu lähedal asuvale Tehnikaülikoolile ja Tehnopolile suurepärane. Seda kinnitab ka asjaolu, et enamik kortereid on projektis tänaseks juba müüdud, maja ise valmib 2018. kevadel.”

Kalle Aron, Scandium Kinnisvara arendusjuht: “Tervitame sellise platvormi nagu BitOfProperty turuletulekut. Puutume igapäevaselt kokku kogenud üüriinvestoritega, kuid kohtame palju ka alustavaid investoreid, kellel saab investeerimisel takistuseks suur kapitalinõue või vähene kogemus sobiva investeeringu valikul. Siin on BitOfProperty tänuväärseks vahendajaks ja lubab üüriturul esimesi samme teha ka väiksematel investoritel.”

Keskmiselt on BitOfProperty investeerimisperioodi pikkus kolm aastat, kuid olenevalt projekti iseloomust võib varieeruda vahemikus 2-7 aastat. Investeerimisperioodi pikkus määratakse iga projekti ettevalmistusperioodil ehk enne raha kaasamist. Samas pakub portaal peagi ka likviidsust – 2018. esimeses pooles avatakse kõikidele investoritele järelturg, kus on võimalik enda osalus müüki panna ja soovi korral investeeringust varem väljuda.

BitOfProperty järgmised projektid avalikustatakse 2018. aasta alguses.

