Alphaville annab Pühajärvel võimsa parimate hittide kontserdi. Ettekandele tulevad unustamatud lood “Big in Japan”, “Sounds Like a Melody” ja “Forever Young”. Modern Talkingu looja Dieter Bohleni poolt avastatud hollandlanna C. C. Catch tutvub esmakordselt Lõuna-Eesti võludega ning esitab oma varasalvest aegumatuid hitte nagu “Strangers by Night”, “I Can Lose My Heart Tonight” ja “Nothing But a Heartache”.