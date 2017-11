Igal sügisel teavitavad keskkonnaasutused ja keskkonnaorganisatsioonid avalikkust veelindude toitmisega kaasnevatest ohtudest.



Tallinna abilinnapea Züleyxa Izmailova rõhutas, et veelindude toitmine kahjustab tõsiselt nende tervist ja viib varem või hiljem lindude enneaegse surmani. „Palun ärge toitke veelinde ei saia ega muu toiduga. Kui linnud jäävad abitusse olukorda, tegelevad nendega selleks ellukutsutud asutused,“ sõnas Izmailova.



Tallinnas on igal sügisel üheks murekohaks saanud Lasnamäe linnaosa valitsuse naabruses asuval Pae järvel toimuv. Järv on sobiv elupaik kühmnokk-luikedele ja pea igal aastal on neil seal ka järelkasvu. Oli ka sel aastal.



Sel sügisel läks aga nii, et juba enne jää tulekut teatati, et hallis sulestikus noorlinnud on järvelt kadunud. Tallinna Keskkonnaamet läks kohale olukorraga tutvuma, luigepojad õnnestus ka leida, kuid kahjuks ei olnud nad enam elus. Koostöös päästeametiga toodi surnud linnud järvelt kaldale ning saadeti surma põhjuste uurimiseks Tartusse Veterinaar- ja Toidulaboratooriumisse. Uuringu tulemusel leiti, et lindude surma põhjuseks olid ülesöömisest tingitud tüsistused.



Täpsustada tuleb, et lindude söögitorud ja eesmaod olid täitunud viljateradega. See asjaolu viitab ilmselgelt teadlikule soovile lindude eest hoolitseda. Tulemus peaks aga kõige rohkem kurvastama just lindude toitjaid.