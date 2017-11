Vanarahva tarkus ja loodusrahvaste kogemus, sellele liidetud puhas looduslik tooraine ja arvukalt katsetusi ning tulemus ongi käes – kvaliteetne KOKOS looduskosmeetika.

Toodete valmistamisel lähtub KOKOS looduskosmeetika mõttest, et kõik, mis kõlbab süüa, kõlbab ka näo, keha ja juuste hoolduseks. Seega – miks peaks kasutama kunstlikult sünteesitud aineid, kui kõik meile vajalik leidub ehedal kujul looduses?

Niisiis tutvustab Kokos oma populaarseimaid tooteid, mille hulgast leiad kindlasti sobiva jõulukingituse.

Šampoonid on pulbrilisel kujul. Miks nii? Sest koostisosad on sedavõrd naturaalsed (jogurtipulber, munapulber, kuivatatud taimed jt.), et vesilahuses oleks iseseisva elu tekkimine nädala-paari küsimus. Valmistoode tuleb ise kokku segada ehk siis lisada juurde kuum vesi. See toimetus on sama lihtne nagu hommikukhvi valmistamine. Vaata jogurtišampoon rosmariini ja nõgesega SIIT!

Higistamine on meile kasulik, sellega viiakse organismist välja toksiinid - see on keha normaalne jahutus ja hakkab tööle just siis, kui seda vaja on. Higistamise blokeerimine antiperspirantidega on ebatervislik ning võib põhjustada higinäärmejuhade ummistusi. Kokos deodorandid toimivad higistamist mittepärssivalt, vaid higi neutraliseerivalt, hoides ära mikroobide paljunemise ja ebameeldiva higilõhna tekkimise. Valikus on kahes suuruses ja kahe erineva ümbrisega deodorandid. Vaata deodoranti greibi eeterliku õliga SIIT!

Huulepalsami koostises olevad kakaovõi ja kookosõli toidavad ja pehmendavad lõhenevaid ja kestendavaid huuli ning mesilasvaha kaitseb huuli külma ja tuule eest. Vaata huulepalsamit SIIT!