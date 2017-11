Reedel, 17. novembril tähistab Eesti kunstimuuseum (EKM) oma 98. sünnipäeva. 2018. aasta näituseplaani ja mahuka programmi tähtsündmuste hulka kuuluvad sellised suurnäitused nagu „Michel Sittow, Eesti maalikunstnik Euroopa õukondades“, „Sümbolism Baltimaade kunstis“ ja „Kadriorg 300“. EKMi juhatuse liige Sirje Helme: „Aasta 2018 on meile erilise tähtsusega nagu kogu Eesti rahvale. Meie näitusteprogramm kajastab ambitsioonikust nii oma muuseumides toimuvate näituste ja konverentside programmis kui ka selles, et eesti kunst jõuab sellisesse kuulsasse impressionismimuuseumi nagu Orsay Pariisis, lisaks Nantes’i, Moskvasse, Jaapanisse. Meie eriline kingitus Eesti Vabariigi sünnipäevaks on Tallinnast pärit renessansikunstniku Michel Sittowi teoste näitus. Tema maalid saabuvad siia Euroopa ja Ameerika Ühendriikide suurimatest muuseumidest.“ Igal aastal tunnustab muuseum koostööpartnerit oma hõbemärgiga. Käesoleval aasta hõbemärgi saaja on Nordic Hotel Forumi tegevdirektor Feliks Mägus.

Eesti kunstimuuseumi kunstisõprade selts on loonud hea tava ja kinkinud igal aastal muuseumile ühe kunstiteose. Sel aastal valis selts kingituseks Arnold Akbergi (1894–1984) kahepoolse maali, millest üks on valminud 1920. aastal ja teine 1983. aastal. Mõlemad teosed on Akbergile omaselt linnavaated. Arnold Akberg. A) Tallinna vanalinn, 1983 (EKM)

„Arnold Akberg on kahtlemata kubismi üks omapärasematest esindajatest, kelle geomeetrilistes vormides arhitektuurimotiivid on tuttavad paljudele kunstisõpradele. Seltsi nimel tänan Arnold Akbergi lähedasi, kes olid nõus loobuma omapärasest kahepoolsest maalist, et see saaks paljusid kunstiaustajaid rõõmustada,“ ütles seltsi juhatuse esimees Enn Kunila. Arnold Akberg. B) Kesk-Kompassi tänava vaade, 1920 (EKM) Traditsiooniliselt kuulutab selts muuseumi sünnipäeval välja muuseumitöötaja stipendiumi saaja, mille sel aastal pälvis muuseumi peavarahoidja Kersti Kuldna-Türkson. Enn Kunila selgitas: „Kersti Kuldna-Türksoni pikaajalised kogemused ja suurepärane töö kunstimuuseumi väärtuslike kogude haldajana väärivad esiletõstmist, ning muuseumitöötaja stipendium on taaskord üle antud väärilisele laureaadile.“