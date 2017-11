Linna armastatuim kebabikoht King Kebab valmistub pühadeks – jõulude eel võib menüüst leida jõulupraadi verivorsti ja grill-lihaga.

Miks aga teha kiire eine just King Kebabis? Uutele ja headele maitsetele on toiduäris alati ruumi, eriti kui paista millegi erilisega silma. King Kebab saab uhkeldada nii hea asukoha (suure toidupoe kõrval, kuhu satuvad paljud, kes Tallinnast välja sõidavad) kui portsjonite suurusega.

Kui King Kebabi tursket kasvu mees, kes teatab, et tahab kõhu täis saada, siis ta ka saab. Nagu viitab nimi King Kebab, siis portsud on kuninglikult suured. Näiteks XXL suuruses kebabiportsus on liha 300 grammi, suures 210 ning tavalises 110 grammi. Enamus toiduportsjoneid on erineva suurusega, kõiges lähtutakse klientide soovidest.

Toit valmib tavaliselt viie minutiga. Samuti saab toitu tellida ettetellimisnumbril 56 737 663 ja peagi alustatakse koostööd kullerifirmaga Wolt.

Tule ja naudi oma jõulutoitu koos King Kebabiga!