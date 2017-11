Esmaspäeval õnnestus ühel Põhja-Korea sõduril läbi demilitariseeritud ala Lõuna-Koreasse põgeneda. Meest ravivaid arste tabas aga suur imestus, kui nad patsiendi sooletikust tohutul hulgal parasiite leidsid.

Arstide sõnul on mees stabiilses seisundis, kuid tal on ennenägematul hulgal usse, kirjutab BBC. Kuna mehel on mitu kuulihaava, muudavad parasiidid tema olukorra arvatust raskemaks. Meedikute sõnul heidab põgeniku tervislik seisund erakordse pilgu elule Põhja-Koreas.

„Ma pole oma 20 aasta pikkuse arstikarjääri jooksul midagi sellist näinud,“ sõnas Lõuna-Korea arst Lee Cook-Jong ajakirjanikele. Tohtri sõnul oli pikim põhjakorealase kehast eemaldatud uss 27 cm pikkune.

Arstid usuvad, et üle piiri pagenu nakatus parasiitidega saastatud toitu süües. Kuna Põhja-Korea kasutab endiselt väetisena ka inimeste väljaheiteid, jõuavadki parasiidid tarbijate soolestikku koos kuumtöötlemata köögiviljadega.

Souli ülikooli professor Andrei Lankov sõnas BBC-le juhtumit kommenteerides, et Põhja-Korea on väga vaene riik ja nagu igas teises sellises riigis on inimestel tõsised terviseprobleemid. „Põhja-Koreal pole ressursse tänapäevaseks meditsiinivarustuseks,“ ütles Lankov, lisades, et sealsed arstid on saanud puuduliku väljaõppe ning peavad töötama primitiivsete töövahenditega.