Klient: "Ma ei saa öösiti magada, mind häirib väikseimgi heli, ma olen unetuse ohver. See kass, kes mu akna all karjub, on mu lihtsalt hauda ajanud."

Apteeker: "Vaat see pulber on väga efektiivne."

Klient: "Aga millal ma pean seda sisse võtma?"

Apteeker: "See pulber pole teile, andke seda kassile."