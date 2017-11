Merimetsa Ampsul on uus teenus – toidu kohaletoomine Tallinnas ja selle lähiümbruses –, mis on osutunud äärmiselt populaarseks.

Mil moel erineb see aga teistest toidukullerteenustest? Nimelt saab klient tunda, et lõunasöögil teenindab teda tippcatering, sest toidud tuuakse kohale marmiitides! Loomulikult kui klient soovib, siis võib söögi pakendada ka eraldi toidukarpidesse.

Toidu leiab igal nädalal uuenevast menüüst. Vaata SIIT!

Tellisime Merimetsa Ampsu toidu koos marmiitidega kontorisse. Mis mõtteid see meis tekitas?

- Mulle meenutas mõne hotelli või siis Rootsi laeva bufeelauda. Toit oli igati isutav (mida võib näha ka piltidelt) ning juba silmadega söömine rõõmustas hinge. Toiduks oli lõhe, ahjujuurikad ja riis köögiviljadega.

- Kui on tulemas kontorisse mõned tähtsad külalised ning parajasti lõunaaeg, siis tasub kindlasti mõelda Merimetsa Ampsust kiire cateringi tellimise peale. Seda enam, kui külaliste tulek selgus alles viimasel hetkel.

- Need toidud olid ülihead ja viisid keele alla. Kala oli tõeliselt pehme, ei olnud ahjus üle küpsetatud ega kummine. Ahjujuurikad olid mingis magus-hapus kastmes ja kergelt vürtsikad.. ning see riis – taevalik. Muide, riis oli koheva tekstuuriga ja seda olekski võinud sööma jääda.

- Ma pole mitte kunagi Ampsu kohvikutes käinud. Olen pigem arvanud, et tegemist on tavalise bistrootoiduga. Nüüd aga võin küll öelda, et olen eksinud selles osas ja julgen sealset ülihead toitu soovitada. Äärmiselt mugav on, et nad toovad söögi kontorisse ise kohale, ei pea hakkama mingite vahendusfirmadega asju ajama. Keset tööpäeva ideaalselt sobiv võimalus.

- Mulle imponeeris ääretult see, et taldrikud olid kaasas! No ei meenuta kohe üldse mingit teist kulleriteenust, kus sulle ulatatakse ainult plastkarp. Mitte et mul varasemalt midagi selle vastu oleks olnud, aga taldrikute toomisega tõstis Merirmetsa Amps lati uuele tasemele.

- On tunda, et Merimetsa Ampsul on kõik kenasti läbi mõeldud. Hea toit tuuakse marmiitides, taldrikud kaasas ning viisakas ja kärme teenindus.