Nii Eesti kui ka USA välispiir kulgeb mööda väga eripalgelist maastikku, mis esitab piiri valvamisele suuri nõudmisi. „Ehitame Eestis üht maailma moodsamat välispiiri, mida toetas viie miljoni dollariga ka USA. Meil on vastastikku kogemusi, mida vahetada, et 21. sajandile kohaste vahenditega riigipiiri kaitsta,“ sõnas Anvelt.

Lisaks jätkasid ministrid juba kevadel alustatud arutelu fentanüülivastase võitluse üle. Selle jätkuks külastas siseminister Andres Anvelt ka USA riiklikku narkoametit DEA. “Heameel on tõdeda, et hoolimata tormituultest Ameerika Ühendriikide poliitikas, jätkub meie riikide koostöö sisulisel tasandil. Peame lähenema fentanüüli lahingule uutmoodi, senisest erinevalt ja siis on väga oluline omavahel kogemusi jagada,” märkis Anvelt.

Siseministri sõnul tingib uue lähenemise fentanüüliga seotud kuritegevuse eripära. “Tegemist ei ole tavapärase narkokuritegevusega, mille taga on organiseeritud kuritegelik võrgustik. Fentanüüliga on nagu küberkuritegevusega, kus piisab ühest inimesest, et tekitada väga suurt kahju. Ühine uutmoodi väljaõpe ja ühised varioperatsioonid on lahenduse võti,” lisas Anvelt. USA-s nõuab narkootikumi üledoos päevas ligi 170 inimese ehk lennukitäie inimeste elu ning fentanüüli ja selle derivaatide osakaal aina suureneb.