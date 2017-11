Afganistani väljaanne Pajhwok teatas suve lõpul, et Kabuli provintsi kuberneriks on määratud Mohammad Yaqub Haidari. Tegemist on kunagise Rapla piimatööstuse Lacto juhatuse esimehe ja ettevõtte põhiomanikuga.

Haidari sai kuberneriks tema eelkäija, Hamid Akrami, pensionile jäämise tõttu.

Tänaseks mõned kuud ametis olnud Kabuli kuberner on olnud Eestis toime pandud maksupettuste pärast Interpoli tagaotsitavate nimekirjas ning mõistetud Eestis ka tagaselja vangi.

2015. aastal kirjutas Reuters, et Afganistani president Ashraf Ghani nimetas Haidari valitsuse põllumajandusministri kandidaadiks. Ghani pressiesindaja kinnitas toona, et Haidari ministrikandidaadiks nimetamise ajal ei olnud president mehe kriminaalsest taustast teadlik. Ehkki Haidari on olnud tagaotsitav juba aastaid, ei ole Afganistanis avalikkuses sellest teatatud, väitis leht.

Kommentaari Reutersile andis Haidari ka ise, kinnitades, et ta on Interpoli tagaotsitavate nimekirjas. Siiski rõhutas kunagine piimaärimees, et ta pole süüdi. „Olen poliitiliste salasepitsuste sihtmärk,“ ütles Haidari kaks aastat tagasi. Samal aastal eemaldati ta Interpoli tagaotsitavate lehelt, kuna isiku asukoht oli teada.

2011. aasta märtsis mõistis Harju maakohus kohtupidamise eest põgenenud Haidarile tagaselja tehtud otsusega maksukuritegude eest 4 aasta pikkuse vanglakarisuse.