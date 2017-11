Aafrikas töövisiidil viibiv president Kersti Kaljulaid kohtus eile õhtul Kigalis Ruanda presidendi Paul Kagamega, kellega arutas koostööd rahvusvahelistes organisatsioonides ning digitaalvaldkonnas.

„Nii nagu Eesti on Euroopas digiteemade eestkõneleja, on Ruanda Aafrika meister selles valdkonnas. Kui meil vuravad ringi pakirobotid, siis Kigali taevas toimetavad droonid doonorverd abivajajatele, niisamuti on siin üles ehitatud suur hulk avalikke e-teenuseid,“ rääkis president Kaljulaid pärast kohtumist oma Ruanda kolleegiga.

Riigipeade kohtumisel räägiti lisaks digivaldkonna arendamisele ka Aafrika Liidu reformiplaanidest, mida president Kagame juhib ning koostööst Euroopa Liiduga. „EL ja Aafrika Liidu koostöö IT-valdkonnas võiks olla palju suurem ning Eesti on valmis sellesse panustama,“ ütles president Kaljulaid ning avaldas lootust, et lähitulevikus toimuvad kahe riigi ettevõtete vahel ka ärikontaktid.