2011. aastal tehtud uuringust selgub, et umbes kolmandik Eesti õpetajatest on olnud korduva koolikiusamise ohvrid. Mõnel juhul on kiusajateks kaasõpetajad, enamasti aga õpilased ja lapsevanemad, vahendas ERRi uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".

"Ei olda hindega rahul ja siis ei jääda ainult nii-öelda neutraalseks ja tööalaseks, vaid hakatakse ka vanemate poolt kirjadega pommitama ja psühholoogilist survet avaldama, et õpetaja muudaks näiteks hinnet," selgitas Eesti haridustöötajate liidu juht Reemo Voltri.

Kiusamise viise on aga teisigi, näiteks õpetaja peale karjumine, tema eest info varjamine, alusetute kuulujuttude levitamine või õpetaja solvamine.

Korduv kiusamine võib viia nii stressi kui ka läbipõlemiseni ning nii mõnigi õpetaja on seetõttu töölt lahkunud.