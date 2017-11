Peaminister Jüri Ratas vastas eurosaadik Kaja Kallasele blogipostituse peale, milles Kallas heidab valitsusele ette ühtse tulumaksusüsteemi muutmist astmeliseks ning keeruliseks. Ratas ütleb, et temale jääb Kallase mure arusaamatuks, kuna maksuarvutusi ei tehta ju ammu enam paberi ja pastakaga. Peaministri sõnul ei ole valitsuse eesmärk näilise lihtsuse taga ajamine, vaid tööinimeste ja eakate elujärje oluline parandamine. Maksureformist võidab kolmveerand Eesti elanikkonnast 64 eurot, ütleb Ratas.

"Hea Kaja, lugesin Su etteheitvat blogipostitust ja imestasin. Näiteks heidad valitsusele ette, et uue maksureformi tõttu muutub tulumaksu arvutamine keerulisemaks. See on kummaline väide, sest elame digiühiskonnas, kus maksuarvutusi ei tehta enam ammu paberi ja pastakaga. Selleks on online kalkulaatorid ja muud IKT-lahendused. Kui suutsime 1990-ndatel Eesti Vabariigis astmelist tulumaksu rakendada, siis ma ei kahtlegi, et suudame arvutada inimeste maksuvaba tulu suurust 2018. aastal. Seega jääb see mure arusaamatuks," kirjutas peaminister Jüri Ratas Facebookis.

"Üleüldse pole valitsuse maksupoliitika peamine eesmärk kohe kindlasti näilise lihtsuse taga ajamine. Valitsuse selge eesmärk on oluliselt parandada tööinimeste ja eakate elujärge. Täpselt seda maksuvaba tulu tõstmine 500 euroni ka teeb. Teatavasti võidavad maksumuudatustest inimesed, kes teenivad kuni 1 776 eurot kuus. Sellest jõukam vähemus hakkab maksma 1-36 eurot tulumaksu kuus enam. See on euroopalik solidaarsust väärtustav maksusüsteem, kus kehtib põhimõte, et kõrgema sissetulekuga inimesed panustavadki ühiskonda rohkem.

Lisaks tood erinevatele online-uudistele tuginedes näiteid, kus inimesed maksuvaba tulu reformist väidetavalt ei võida. Esiteks pole süüdistused õiged, sest valitsus tegeleb töötavatele pensionäridele paindlikuma maksuvaba tulu jaotuse võimaldamisega. Samuti võiksid üksikute erandite otsimise asemel kõige pealt tunnistada, et meie maksupoliitikast võidab kolmveerand Eestimaa elanikest igakuiselt kuni 64 eurot. Ja see on minu jaoks märksa olulisem, kui välismaised kiidusõnad "lihtsa ja selge" maksusüsteemi eest.

Hea Kaja, olen Sind alati pidanud poliitikuks, kes seisab näoga inimeste poole. Täna tundub mulle, et oled alustanud Reformierakonna sisevalimiste kampaaniaga. Soovin Sulle igati edu ja jõudu, aga palun ära too õiglasemat maksupoliitikat erakonnasisese valimiskampaania ohvriks."