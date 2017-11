Kanal 2 naljasaade „Suur komöödiaõhtu“ selgitab ka sel sügisel välja televaatajate lemmik-komöödiatähe. Pärast tänast saadet on sõelale jäänud kolm komöödiatähte, kes hakkavad juba nädala pärast neljapäeval finaalikoha nimel heitlema.

„Suure komöödiaõhtu“ müstikaeri lõi lahti laulu, aga saatis taas koju ka ühe tähe. Publik hääletas kolme parima sekka Kristjan Kasearu kehastatud Maardu taksojuhi Vadim Metsiku, Tartust pärit teeneka õpetaja Wilhelmiine Vibu (Piret Kalda) ja Põlva rekordimehe, keda kehastab Kait Kall.

Napilt jäi kolme seast välja igavene pruut Mai Või, kes saate käigus on otsinud ja leidnud mehi, aga kas ka selle õige? Nele-Liis Vaiksoo „superlike“ kehastatud Põltsamaa näitsikust on lootust veel kuulda, isegi kui komöödiatähe tiitliheitlused said selleks korraks energiast pakataval näitsikul läbi.