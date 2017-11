„Villu Tammet tahan ma kiita. Kui tuttavaks saime, tekkis meil omamoodi sõbrasuhe ning ta oli edaspidi mulle suur abimees. Just tema oli see inimene, kes mind teiste punkaritega kokku viis ja aitas pidevalt kuhugi pildistama minna,“ räägib fotograaf Arno Saar. Arno ning tema ametivendade Urmas Lange ja Väino Meresmaa tehtud pildid Nõukogude Eesti punkaritest on välja pandud Juhan Kuusi dokfoto keskuses näitusel “Iseleiutatud inimesed. Pungi nägu Nõukogude Eestis”. Üleeile õhtul ei saanud ansambli J.M.K.E. solist ja kitarrist Villu Tamme, keda on näha paljudel Arno Saare fotodel, näituse avamisest kahjuks gripi tõttu osa võtta. Ent kui tervis paremaks läheb, tahab Villu kindlasti fotosid vaatama minna: „Tahaksin läbi astuda küll. Paari nädala pärast satun sinnakanti.“ VILLU KOOS KOERAGA: „See on üks esimesi fotosid Villust,“ ütleb pildi autor Arno Saar. „Koerale on ette pandud prillid, mida ma ise palusin, et koer kannaks ka punkari rolli. Ta on punkarisõbralik. Mäletan, et see oli Villu enda koer.“ (Arno Saar) Villu kirjeldab ühtlasi Arnot: „Huh. Ta oli selline veider onkel fotoaparaadiga. Ja meie olime veidrad modellid, sobisime järelikult hästi kokku. See lihtsalt oli kuidagi nii, et meie olime punkarid ja Arno pildistas meid.“

Arno Saar meenutab 35 aastat tagasi tehtuid fotosid helduse ja tänulikkusega: „Kui sa näed enda tehtud fotosid 35 aastat hiljem, siis sa ei tunnegi esmapilgul neid kõiki ära. Mind üllatas eriti näha neid fotosid nii suurel kujul, samuti see, et näituse kuratoorid on suuremal jaol minu fotod välja valinud.“

Arno mõtiskleb, et tol ajal oli ta täiesti tavaline harrastusfotograaf ning pungi sees rohkem kui ükski ajakirjandusfotograaf: „Mina puutusin punkaritega kokku vabatahtlikult ja sõltuvalt materiaalsetest võimalustest nii palju, kui sai – kas ma jõudsin parajasti filme osta või mitte.“ Esimese foto Villust tegi fotograaf puhtjuhuslikult: „Ma nägin Villut tänaval ja teadsin, et ta on punkar. Tol ajal polnud veel bändi J.M.K.E., aga kuidagi oli ta mulle tuttav. Mäletan selgelt, et küsisin, kas ma võin temast pilti teha. Villu oli parajasti koos sõbraga ja nad nõustusid.“ Arno meenutab veel esimest kohtumist tuntud Eesti näitleja ja laulja Ivo Uukkiviga: „See on 1984. aastal tehtud foto. Ma ei mäleta täpselt, kuidas ma temaga kokku sattusin. Ma jõlkusin Varblase kohvikus ja ta lihtsalt oli seal. Tol ajal ei olnud ta veel mitte keegi, ent ta meeldis mulle. Temas oli karakterit. Minu mäletamist mööda oli ta miilitsasalgas ajateenistuses. Mulle väga meeldib see foto. MUNK: Tulevane näitleja Ivo Uukkivi ehk Munk nooruspäevil punkarina. (Arno Saar) Ka praegu hästi tuntud näitleja ja luuletaja Merle Jääger oli toona Varblases. Ta oli üsna tavaline naine, kuid eks ta omal moel punkarlust esindas. Võib-olla ta laulis tollal kuskil muusikakollektiivis, mis esindas punki. Ent kui Villu oli kohal, siis mul polnud raske neid inimesi fotodele saada.“ MERCA JA SÕBRAD: Merle Jääger (pildil istumas) 25. augustil 1983 kohvik Varblases. (Arno Saar)