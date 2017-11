Tuntud filminäitlejanna Kirsten Dunst, kes enamasti tuntud oma “naabritüdruklike” karakterite poolest, avab uues draamafilmis “Woodshock” end täiesti teisest küljest. 35-aastane näitleja suitsetab ühes stseenis vanni ääre peal istudes kanepit ning on riietatud vaid aluspesusse.

Filmis "Woodstock" mängib Dunst naist nimega Teresa, kelle elu kukub kokku pärast raske kaotuse üle elamist ning ta peab võitlema paranoiaga pärast surmava narkootikumi tegemist.

Dunst on ise filmist väga vaimustuses: “See film on nii ilus, see on nagu luuletuse vaatamine. Ma arvan, et väga huvitav on vaadata filmi, mis räägib täielikult naise sisemaailmast,” sõnas ta.