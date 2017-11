Lõuna-Eestis asuva Andre farmi pererahvas pani kõige raskema piimanduskriisi ajal püsti juustuvabriku, mille toodang on tänaseks saanud kõrget rahvusvahelist tunnustust.

Farmi perenaise Erika Pääbuse sõnul oli neil kaks valikut - kas minna pankrotti või hakata ise oma lehmade toodetud valget kulda väärindama. Õnneks otsustati viimase kasuks ja nii on kõigest kahe aastaga üles ehitatud juustuvabrik, mille toodang on saanud ka kõrget rahvusvahelist tunnustust.

Pererahvas usub, et nende juust on maitsev eelkõige sellepärast, et lehmad on õnnelikud. Oma vissisid kutsub pererahvas hellitavalt "Mummukesteks".