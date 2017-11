Kõigile, kes plaanivad lähiajal pulmi pidada, on see pea viiemeetrine kunstiteos kas väga inspireeriv, väga morjendav või siis lihtsalt täiesti hullumeelne. Ühe abielupaari unistuste tort näeb rohkem Disney muinasjutulossi kui söödava asja moodi välja.

Tordi valmistamiseks kulus viieteistkümnel kondiitril kuu aega, see on kuusteist jalga (4,9 meetrit) kõrge ja pulmakohas kulus selle kokkupanemiseks kuus tundi. Uhke pulmatordi sisse paigutati tuled, et seda valgustada ning kõiki detaile esile tuua.