Tänases "Ringvaates" sai näha täielikku looduse imet: nimelt kasvab ühes Eesti kodus lind, kes kireb ja ka muneb, ehk kahesooline kana Conchita!

"Tema on meil hästi äge, ta on kahesooline! Kireb ja siis mingi aja tagant kukub muna ka! Aga ta isegi ei saa aru, et ta muneb. Ta on hästi eriline lind, ta on mul nii hinges!” räägib kanakukest omanik Jana Viks, et lind on niivõrd sõbralik, et ronib isegi vahel sülle.

Nime sai lind eurolauliku Conchita Wursti järgi.