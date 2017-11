Riiklik lepitaja Meelis Virkebau kohtus neljapäeval esmakordselt Rakvere lihakombinaadi tööandjate ja ametiühingu esindajatega. Kahetunnisel koosolekul arutati, kuidas lahendada töötüli.

Ametiühingute kinnitusel kohtumine osapooli lahendusele lähemale ei viinud, vahendab ERR Uudised.

"Jutt puudutas seda, et ettevõte töötab välja uut palgastrateegiat, mis valmib märtsis ja seal nad vaatavad kontserni kõiki tootmisüksuseid. See ei tähenda, et juhtkond eirab tapamaja teemat, täna oli siiski neli tööandja esindajat samal teemal laua taga tõsiselt arutlemas," rääkis Virkebau.