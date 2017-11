Täna 29 aastat tagasi võttis tollane Eesti parlament vastu suveräänsusdeklaratsiooni, kuid tänased lehed vaikivad sellest, märkis poliitik ja ajakirjanik Peeter Ernits, kelle autorlusest ilmunud raamatut president Arnold Rüütlist täna esitleti. "Miks?" küsib Ernits.

„Ma ei uskunud oma silmi, kui tänaseid lehti lugesin. Täna 29 aastat tagasi võttis toonane parlament vastu suveräänsusdeklaratsiooni. Kui seda poleks olnud, oleksime jätkuvalt Eesti NSV," avaldas Ernits sotsiaalmeedias.

"Tänased lehed aga vaikivad selle täiega maha. Miks? Kas seepärast, et tajutakse, et tegelikult me pole juba tükk aega enam suveräänsed?" küsib Peeter Ernits ja leiab vastuse: "Seepärast hoiavad ka meie juhid Kataloonia koha pealt suu igaks juhuks lukus. Paari tunni pärast, kell kaks esitleme koos president Arnold Rüütliga tema elulooraamatut. Mina julgen öelda, et paralleelid Eesti ja Kataloonia suveräänsuse vahel on ilmsed. Arnold Rüütel võinuks toona olla samas seisus kui Carles Puigdemont täna."

1988. aasta 16. novembril võeti Eesti NSV Ülemnõukogu otsusega vastu dokument, millega Eesti NSV Ülemnõukogu deklareeris oma seaduste ülimuslikkust Eesti NSV territooriumil.

Deklaratsiooni kohaselt kuulub Eesti NSV-le tema kõrgeimate võimu-, valitsemis- ja kohtuorganite näol kõrgeim võim oma territooriumil, Eesti NSV suveräänsus on terviklik ja jagamatu ning Eesti NSV edasine staatus NSV Liidus peab olema määratud liidulepinguga.