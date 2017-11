„Mitte kunagi oma elus ei ole mina oma näitlejannadele küll külge löönud, rääkimata ahistamisest – mul puudub igasugune geen selleks,” ütleb lavastaja Ain Mäeots. Eesti teatris pole tema teada ahistamisel naljalt kohta. Võib rääkida flirdist, võib rääkida kallistustest, aga sellega asjalood tavaliselt piirduvadki. „Paranoia on aga kerge tekkima,” lisab ta. „Loodan, et Eesti teatris seda ei juhtu, aga mine tea – ehk ei tohi varsti enam nalja ka teha?”

Tõsi, muusikali „Helisev muusika” aegu koges Mäeots (45) hetke, mil naisterahvas talle teatrimajast väljudes järele tuiskas ning varrukast rebima asus „Ta küsis, mida peaks tegema, et rolli saada – ta oleks kõigeks valmis,” muigab Mäeots takkajärele. „See tekitas minus õudu! Tegin näo, et ma ei saa aru, mida ta mõtleb. Samas – võib-olla ta ei mõelnud seda nii, võib-olla oli see minu paranoia! Ma ei soovi päriselt ka, et tegelikult oligi ta kõigeks valmis.”