Sel veebilehel on silma teaduslikel eesmärkidel peal hoidnud ka uurijad Coventry ja Aberystwythi ülikoolidest, et saada teada, mida naised potentsiaalsete partnerite juures siis otsivad.

Populaarsel lehel on lubatud fotode postitamine, misjärel algab nendel olevate meeste agar kommenteerimine, kirjutab Mirror.

Veebikülg Tube Crush on koht, kuhu naised ja geimehed postitavad salaja tehtud fotosid atraktiivsetest meestest. Mõjub veidike hirmutavalt, et keegi võõrastest seksikaid kaadreid üritab saada...

Ja on leitud, et naisi tõmbab jõukus ja jõuline välimus. Nii pildistavad naised salaja kallites riietes mehi või neid, kellel on trimmis ja toonuses keha.