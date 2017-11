Tallinnas Vabaduse väljakul pöörati ümber 500 rahvatantsijast moodustatud 100 aasta liivakell. Aktsioon on Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.

"Kallid rahvatantsijad! Võtke kohad sisse," juhendab üle Vabaduse välja kostuv hääl "liivaterakesi". Käes valge õhupall ja helendav tuluke, et õhtupimeduses rahvatantsijat näha oleks, võtavadki rahvatantsijad kuulekalt ritta. Nii, et linnulennult või väljaku kõrvalt künka otsastki vaadatuna moodustub liivakella kujuline formatsioon, mille keskel pisemad tantsulised liivateradena liivakella ühest otsast teise voolavad.

Liivakell pööratud, moodustatakse väljaku keskele samamoodi EV 100 logo ning kõige lõpuks kogunevad kõik rahvatantsijad tihedalt kokku ja hõikavad ühest suust: "Eesti Vabariik 100!" Kui tubli harjutamine välja jätta võtab kõik kokku vähem kui kümme minutit, misjärel sooja teega rahvatantsijate külm põuest minema peletatakse.

„16. novembril jääb Eesti riigi sajanda sünnipäevani täpselt sada päeva. Kuna peagi on meie ühine sünnipäev, siis soovime rahvatantsijate poolt kinkida oma lühietendusega Eesti inimestele sünnipäevaootust ja -meeleolu,“ ütles Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi juhatuse liiga Kadri Tiis.



Aktsiooni käigus tantsivad üle pooletuhande rahvatantsija Vabaduse väljakule 100 aasta liivakella kujutava kontuuri. „Et Eesti riik saab kohe-kohe 100 aasta vanuseks, siis püüame inimliivakella ümber pöörata ja panna selle meile mõõtma järgmist sadat aastat,“ selgitas Tiis.



Aktsioon on rahvatantsijate ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks. Selles osalevad enam kui 500 rahvatantsijat üle Eesti. 100 aasta liivakella ümberpööramise koreograaf-lavastaja on Rauno Zubko.