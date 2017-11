Neljapäeva õhtul pööravad üle 500 rahvatantsija Tallinnas Vabaduse väljakul toimuva aktsiooni käigus ümber tantsijatest moodustatud 100 aasta liivakella. Aktsioon on Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.



„16. novembril jääb Eesti riigi sajanda sünnipäevani täpselt sada päeva. Kuna peagi on meie ühine sünnipäev, siis soovime rahvatantsijate poolt kinkida oma lühietendusega Eesti inimestele sünnipäevaootust ja -meeleolu,“ ütles Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi juhatuse liiga Kadri Tiis.



Aktsiooni käigus tantsivad üle pooletuhande rahvatantsija Vabaduse väljakule 100 aasta liivakella kujutava kontuuri. „Et Eesti riik saab kohe-kohe 100 aasta vanuseks, siis püüame inimliivakella ümber pöörata ja panna selle meile mõõtma järgmist sadat aastat,“ selgitas Tiis.



Aktsioon on rahvatantsijate ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks. Selles osalevad enam kui 500 rahvatantsijat üle Eesti. 100 aasta liivakella ümberpööramise koreograaf-lavastaja on Rauno Zubko.