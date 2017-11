18 minutit palavikulist pakkumist – ja röögatu maailmarekord! Leonardo da Vinci tööks peetav „Salvator mundi“ ehk „Maailma päästja“ müüdi New Yorgis Christie oksjonimajas 450,3 miljoni dollariga. 60 aastat tagasi vahetas seesama salapära õhkav Jeesus Kristuse portree Inglismaal omanikku vaid tühipalja 45 naelsterlingi eest.

Jeesus Kristuse eeterlik portree, mis pärineb ekspertide andmeil umbes aastast 1500, oli seni viimse Leonardo da Vinci (1452–1519) maalina erakätes püsinud. Selle minevik on seiklusterohke, Prantsuse kuninga Louis XII (1462–1515) tellimusel valminud ning vahepeal kaasavara seas Briti kuninga Charles I (1600–1649) kunstikogusse jõudnud, kadus 1763. aastal jäljetult. Välja ilmus see alles 1900. aastal, kui maali autor ning kuninglik ajalugu olid unustuse hõlma vajunud, kirjutab The Guardian. Kui briti aadlik Sir Charles Robinson „Salvator mundi“ Leonardo jüngri Bernardino Luini teose pähe soetas, olid Kristuse nägu ja juuksed põhjalikult üle maalitud. Kunstiteose uus kuju oli jäädvustatud 1912. aasta fotol.

Kui Cooki kollektsiooni nime kandev kunstikogu laiali kandus, pandi „Salvator mundi“ 1958. aastal oksjonile ning selle eest maksti tühipaljad 45 naelsterlingit, kuna seda peeti koopiaks. Seejärel kadus maal uuesti ligi 50 aastaks ning kui „Salvator mundi“ 2005. aastal ühe ameeriklase pärandvara hulgas jälle lagedale ilmus ja ära osteti, oli tema minevik endiselt teadmata.

2007 võttis New Yorgi ülikooli kunstiinstituudi konserveerimiskeskuse restauraator Dianne Dwyer Modestini ette põhjaliku restaureerimise ning järeldas, et maali autor on tõepoolest renessansi suurkuju Leonardo da Vinci. Seda kinnitasid mitu ekspertrühma. 2013 ostis selle Vene oligarh Dmitri Rõbolovljev 127,5 miljoni dollari eest. Kolmapäeval sündis aga New Yorgis Christie oksjonimajas kõigi aegade hinnarekord: „Salvator mundi“ osteti 450 312 500 dollariga. Senine oksjonirekord pärines 2015. aastast, mil sealsamas Christie oksjonimajas müüdi 179,4 miljoni dollari eest maha Pablo Picasso maal „Alžiiri naised“. Samal aastal oli kaht tahiitilannat kujutav Paul Gauguini „Nafea faa ipoipo?“ (“Millal sa minuga abiellud?“) eramüügil sisse toonud 300 miljonit dollarit.