Kahtlemata on majandusminister Kadri Simsonil kindel ettekujutus, kuidas muutub maal elavate inimeste elu paremaks pärast seda, kui maakondades hakkavad sõitma bussid, kus piletit lunastama ei peagi. Ehk näeb minister vaimusilmas väikeasulas elavat autota pereema, kes on maakonnakeskuses tööl käimisest loobunud, sest kui palgast lahutada transpordikulud, jääb kätte vaid pisku.

Oletame, et „tasuta“ bussid juba käivad ja pereemale tehakse parem tööpakkumine. Kui bussipeatus on paari kilomeetri kaugusel, bussiga täpselt kella 8ks tööle ei jõua ja graafikuga töö tähendab, et õhtuti ühistranspordiga koju enam ei saaks, ostab sama pereema auto. Ministri headest kavatsustest ja riigi heldusest hoolimata. Muidugi on võimalik tagada, et bussid poleks kättesaadavad vaid hinna poolest – lisada peatusi, tihendada liinivõrku. Ent kõik see maksab.

Pealegi pole küsimus ainult selles, kuidas tagada, et praegu pooltühjalt sõitvad, kuid osale inimestele siiski hädavajalikud bussid saaksid kasu tuua võimalikult paljudele. Vastuseta on ka küsimus, mida peale hakata kasvava nõudlusega nendel liinidel, kus mõnel päeval bussis niigi vabu kohti üle ei jää. Kas bussipeatustes hakkab kehtima tugevama õigus või on bussijuhi otsustada, kes maha jätta? Või asendab piletitasu tulevikus hoopis broneerimistasu?

Et piletitasuta sõit saab võimalikuks ka riigi doteeritud paarikümnel kaugliinil, tekitab küsimärke vaid juurde. Kui eetiliseks saab pidada, et maksumaksja hakkab mõne mehe alkoreisi kinni maksma, kui tulevikus saab Tartust Valka ja tagasi sentigi kulutamata? Millised on aga „tasuta“ bussidega konkureerimise tagajärjed kommertsbussiliinide operaatoritele, teavad vaevalt nad isegi.

Juba järgmisest juulist ühisrahastatud bussid üle Eesti käima panna tahtev valitsus on astumas libedale jääle. Kui küsimusi on rohkem kui vastuseid, oleks mõistlik hoopis aeg maha võtta. Tõsi, maaelanike transpordikulude kompenseerimine võib isegi mõistlik olla, aga kas just nii? Või oleks parem usaldada see küsimus kohe suurenenud võimekusega omavalitsuste kätte? „Tasuta“ kehva lahenduse pealesurumine poleks isegi tasuta ühistransporti lubanud Keskerakonna huvides.