Olen töötanud terve elu erasektoris ja riigi käest raha saanud ainult siis, kui olen haiguslehel olnud. Ja seegi on ju tegelikult mu enda maksudest mulle tagasi antud. Erasektorit iseloomustab asjaolu, et rahasse suhtutakse lugupidavalt, sest teatakse, kui raske on seda konkurentsitingimustes klientide käest saada. Nüüd olen elus esimest korda Tallinna linnavolikogu liige. Ehmatusega märkan, et olen sattunud justkui hoopis teise maailma. Olen sattunud kokku inimestega, kel on õigus otsustada aastas 700 miljoni maksumaksja taskust korjatud euro jagamise üle. Võiks arvata, et selline suur rahasumma paneb inimestel vastutusest käed värisema ja kulusid kaalutakse väga hoolega. Ikkagi võõras raha, mis on neilt, kes selle oma vaeva ja higiga teeninud, seaduse jõuga ära võetud. Aga tegelikkus on vastupidine. Linnapea tuli volikogu ette uue linnavalitsuse koosseisuga. Nagu muuseas oli juurde tekkinud uus abilinnapea koht. Eelmise valimistsükli ajal võeti linnapea korruptsioonisüüdistusega maha ja linnavalitsus töötas rahuldaval tasemel edasi nii, et üks abilinnapeadest asendas ka linnapead. Peagi võeti maha ka üks korruptsioonisüüdistusega abilinnapea ja temagi tööülesanded jagati ära teiste abilinnapeade vahel ja linnavalitsus toimis tõrgeteta. Ka Keskerakond ise teatas, et linna on juhitud hästi.

Miks oli siis tarvis teha juurde veel üks abilinnapea koht, sellele Tallinna volinikud selget vastust ei saanudki. Aga abilinnapea läheb koos palga, nõunike, kompensatsioonide, reisikulude, kabineti ja kõige sellega maksma palju, väga palju. Summa võib aastas olla 150 000 eurot või enamgi veel. Mis maksumaksja selle eest vastu saab? Raske öelda, pigem on kartus, et veelgi enam bürokraatiat.

Samasugune laristamine paistis silma volikogu juhtidele palkade määramisel. Tallinna volikogu esimees saab palka samaväärselt vabariigi presidendi või peaministriga. Kas nende töö ja vastutus on kaudseltki võrdsed? Päris kindlasti mitte, erinevus on valgusaastates. Kui näiteks president on riigi kõrgeim sõjaline juht, siis kes on Tallinna volikogu esimees? Tema ülesanne on hoolitseda, et 40 inimest oleksid koosolekuks kohal ja vajutaksid punast või rohelist nuppu. Kõva vastutus küll. Veelgi imelikumaks läheb asi volikogu aseesimeestega. Neid on volikogu esimehel tervenisti kaks tükki. Ja mõlemad saavad hüvitist 2000 eurot kuus. Just, 2000 eurot kuus ja seda iga kuu, sõltumata sellest, kas nad on volikogu esimeest asendanud või kuidagi aidanud. Erasektoris makstakse inimesele palka aja eest, mil ta asendas puuduvat töötajat. Keegi ei võta tööle täiskohaga asendajat ega maksa talle täispalka lihtsalt niisama, sõltumata, kas ta üldse kedagi asendab või ei. Aga Tallinna volikogus on just nii.