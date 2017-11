Linnavolikogu kantselei juhataja Kersti Kalvet-Sepp selgitab, et hüvitiste maksmist linnavalitsuse liikmetele reguleerib kohaliku omavalitsuse korralduse seadus. Seal on kirjas, et palgalisel ametikohal töötavale volikogu esimehele või tema asetäitjale, vallavanemale või linnapeale ja volikogu poolt ametisse nimetatud linnavalitsuse liikmele võib volikogu otsusega maksta ametist vabastamisel hüvitist kuni kolme kuu ametipalga ulatuses juhul, kui inimene on töötanud kaks kuni kaheksa aastat.