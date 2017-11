Sellele väitele vastaks ilmselt aga nii mõnigi, et Eestis kahanevad numbrid seetõttu, et alkoholi käiakse ostmas Lätis.

"Konjunktuuriinstituudi andmed näitavad, et alkoholitarbimine Eestis väheneb järjekindlalt mitmendat aastat järjest ning siin on hinnapoliitikal kahtlemata olnud oma roll," sõnab Ossinovski.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski alkoholiaktsiisi tõstmise ärajätmist ei toeta, märkides, et hind on üks kolmest alkoholi tarbimist enam mõjutavast meetmest.

Ossinovski lisab, et 2017. aasta tarbimise numbrid tulevad järgmisel aastal ja alles siis saab öelda, kui suureks täpselt on hinnatõusu mõju osutunud. "Selge on aga seegi, et kui vaadata Eestis praegu tarbitavaid alkoholikoguseid, alkoholist tingitud kahjusid, sh alkoholist põhjustatud surmasid, kuritegevust ja perevägivalda, siis siin on meil veel pikk tee minna."