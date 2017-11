„Pigem oli Toomi sõnavõtt konstateeriv, et me peame eluga edasi minema,“ ei dramatiseeri teine europarlamendi saadik Ivari Padar oma kolleegi öeldut. „Yana Toomi sõnavõtt ei olnud kaugeltki võrreldav Kreeka kommunistide omadega.“

Euroopa Parlamendi kolmapäevasel arutelul, mis pühendatud Oktoobrirevolutsiooni 100. aastapäevale, pidas Yana Toom vajalikuks teha märkus oma kolleegidele, et need kasutavad arutelu ära Venemaa demoniseerimiseks.

„Teda on totalitaarne režiim väga otseselt puudutanud, ta on Siberis sündinud ja kogu tema pere oli Siberisse saadetud,“ valgustab Padar arutelu alguse tagamaid ja algset tonaalsust. Teema lubas meenutada kõike: alates Stalini repressioonidest ja küüditamisest kuni venestamise ja Varssavi paktini välja. Seda kõike muidugi viitega kaasaegsele Venemaale.

Arutelul võttis sõna ka teine Eestist valitud saadik Tunne Kelam, kes ütles oma kõnes: „Sada aastat kommunismi on toonud kaasa sada miljonit ohvrit, see on süsteem, mis põhineb vägivallal ja valedel. Tänane probleem seisneb ohvrite ebavõrdsuses, sest kommunismiohvritele pole keegi lubanud, et see ei kordu enam kunagi.“

Toom märkis oma sõnavõtus, et isegi Kreml otsustas sel aastal 1917. aasta sündmuste aastapäeva mitte tähistada. Vaatamata sellele otsustasid Euroopa Parlamendi liikmed kasutada saja aasta eest toimunud sündmusi ära ettekäändena Venemaa suhtes karmide avalduste tegemiseks, ütles Toom.

„Kõik me siin saalis oleme poliitikud, ja poliitikud peavad tundma sõnade väärtust. Ja kui me ei kavatse ülehomme minna Venemaa vastu sõtta, siis peame jätma vähemalt mõningase ruumi võimaliku dialoogi taastamiseks. Kahjuks ei aita tänane arutelu selle eesmärgi saavutamisele kaasa,“ sõnas Toom kõne lõpuks.

Toomi kõne selle osaga Padar ei nõustu, sest kuigi Venemaa juhtkond tänavu tõepoolest revolutsiooni aastapäeva ei tähistanud, siis endiselt jätkub Venemaal stalinismi õigustamine.

„Eile oli Euroopa Parlamendis näiteks arutelu idapartnerluse üle,“ tõmbab Padar paralleeli kaasajaga. „Idapartnerluse kolme riigi – Ukraina, Moldova ja Gruusia näitel me näeme, et Venemaa soovib oma sõrmi igale poole vahele saada ja paneb Euroopa proovile kõigis valdkondades.“