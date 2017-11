"Loodame, et me jõuame teiste ümmarguste tähtpäevadeni, millel on põhjust sellist tagasivaadet teha," rääkis Välba ERR Menule.

Saatel “Hommik Anuga” täitus 100 episood. Välba tunnistab, et peab just seda saadet oma elus kõige tähtsamaks ning tunnistab, et on väga uhke, et nii kaugele on jõudnud.

Esimene intervjuu saates oli Marko Matverega ning Välba tunnistab, et oli seda tehes väga ärevil ja närvis.

“Nii ärevil ma pole mitte kunagi olnud, kui seda intervjuud tehes. Kui praegu seda saadet vaadata, kõige esimese saate kõige esimest algusteksti, siis selline punaste kõrvadega värisev saatejuht. Mul endal on seda nii naljakas vaadata," naeris ta.

Välba on väga tänulik ka oma saatekülaliste, kellest paljud on ka väga isiklikke asju temale usaldanud.

“Mu lemmikintervjuu on see, kui ma saan aru, et inimene mu vastas on aus. Kui sa räägid inimesed ja saad aru, et ta on päriselt kohal ja jagab päriselt oma lugu, isegi, kui see on vahel väga raske. Need on mu lemmikhetked selles saates," ütles Välba, nentides, et otseselt lemmikintervjueeritavaid tal ei ole.

Naise sõnul on hea intervjuu saamine ka suuresti õnne küsimus.

"Intervjuusid tehes peab olema õnne, vahel asi juhtub, vahel see ei juhtu. Sa ei saa seda ette planeerida. See on kinni mingites sellistes asjades, mis tihtipeale ei allu sinu kontrollile. Intervjuu on kahepoolne akt, ükskõik kui palju sa oled ette valmistanud, kui palju sa fakte tead, seda intervjuud, juttu, hetke vaatajate jaoks ei sünni, kui teine pool ei tee sinuga koostööd. Ei ole olemas õiget valemit, on see kõhutunne, midagi üle meie, see kas juhtub või ei juhtu,” selgitas ta.

Välba, kes tähistas suvel ka 20. tööaastat, peab just “Hommik Anuga” saadet hetkel oma elus kõige tähtsamaks.

“Ma olen üliõnnelik, et ma olen siia jõudnud. Ma vaatan rõõmuga alati "Ringvaadet" ja "Terevisiooni", need on kuidagi nii kallid saated minu jaoks tänaseni veel, aga "Hommik Anuga" on minu esimene saade päris üksi ja ma olen väga uhke, et ma üksi seda juhin ja et mul on nii äge tiim," ütles ta.

