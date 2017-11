Pole juhus, et HydraFacial tehnoloogia on armastatud Hollywoodi tähtede seas, kes on harjunud üldsuse tähelepanu ja prožektorivalgusega. Seda kasutavad näiteks Cameron Diaz, Leonardo DiCaprio, Matthew McConaughey, Beyoncé, Paris Hilton, Monaco prints Albert.

Niisiis hellita ennast või kallist inimest kaheksaetapilise Hollywoodi SPA näohooldusega HydraFacial. Hetkel on protseduuri jõuluhind 79 eurot (tavahind on 129 eurot).

Mis on protseduuri plussid?

- Silmnähtav tulemus juba peale esimest protseduuri!

- Soovitatakse kõikidele aastaringselt: nii naistele, meestele kui ka teismelistele.

- Sobib igale nahatüübile, isegi tundlikule ja koperoossele nahale.

Isegi kõige väsinum kahkjas vananenud nahk hakkab särama nagu nooruses!

Multiprotseduurid sisaldavad naha sügavpuhastust, teemant- ja ensüümkoorimist, hüaluroonhappega niisutust ning nahapinguldust ja toonuse taastamist, mille tulemus on silmnähtav noorendav efekt.

Nii protseduurivoucher kui ka kinkekaart vormistatakse vaid mõne minutiga.

Tule Royal Estheticu ilusalongist läbi (aadressil Roosikrantsi 15, Tallinn) ja toredad teenindajad aitavad teha hea valiku!

Lisateabe saamiseks kirjuta royalesthetic@gmail.com või helista numbril +372 58229788