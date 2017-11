„Maa tuleb täita lastega ja täita lastelastega,“ kõlab televiisorist söögi alla ja söögi peale. Filmi lõpus ja filmi alguses, lemmiksarja reklaamipausi alguses ja lõpus. Kas tõesti arvab kampaania eestvedaja, et pärast sellise reklaami nägemist võtab noorpaar otsemaid suuna magamistuppa? Hoopis vastumeelsus tekib, nagu on selgunud vestlustest nendega, kes parimas lapsesaamiseas.

Lapse saamine on elumuutev ja väga tõsine otsus, mille peaks iga noor pere vastu võtma isekeskis. Püüdlus sedavõrd intensiivse reklaamikampaaniaga survestada inimesi rahvaarvu suurendama ei sobitu XXI sajandi moodsa maailmaga teps mitte. Isegi mitte siis, kui reklaamis laulavad armastatud staarid rõõmsalt koos oma nunnude põnnidega.

Pealtnäha võib ju kõik roosiline ja ilus olla, kuid ka nende staaride seas on inimesi, kelle peres on ema ja isa teed lahku läinud, samuti neid, kes algul last enda omakski ei tunnistanud.

Lapsed on tõepoolest kingitus, kuid iga perekond peaks saama ilma välise surveta ise otsustada, millal ja mitu kingitust nad saada tahaksid.