Tegime katse ja proovisime e-poe Biokarma parimaid ja populaarsemaid tooteid (millest enamik kuulub supertoitude hulka). Mis mõtteid need meis tekitasid?

Võilillekohv

- Võilillekohv! No sellisest asjast pole küll varem mitte midagi kuulnud ja proovin põnevusega. Suure kohvisõbrana võin öelda et maitse ei ole halb, aga samas… see ei ole nagu kohv. Pigem midagi tee sarnast? Aga see pole halb. Ma arvan, et vahelduseks tavalisele kohvile on päris hea.

- Tõuseb esile omapärase lõhna poolest, mis ergutab maitsemeeli juba enne esimest lonksu. Huvitav proovida.

- Täitsa põnev, mõnus soe jook.

- Vahelduseks päris kohvile, miks mitte. Kindlasti tervislikum ning hea, et kofeiinivaba.

- Vau, kes küll selle peale tuli, et võilillest kohvi teha!

- Teekotikesest kohvi tegemine? Mulle meenub Lõuna-Ameerika. Kuigi sealsed riigid on suured kohvimaad, siis tihtipeale juuakse sellist tee-kohvi kotikestega kohvi. Eestis nägin sellist asja esimest korda.

- Kohvikotike on minu meelest ülimugav. Saab kiirelt valmis. Jõin seda esialgu mandlipiimaga ja pärast kookospiimaga. Sobisid ülihästi kokku.

- Minul tõmbas see kohv igatahes päeva mõnusalt käima!

- Pakend on ülimalt ilus ja kunstiline.

- Kuna ühest teekotist jätkub tänu oma kangusele mitmele tassile, siis kestab pakk üsna pikalt. See on igatahes investeeringut väärt!

- Tegemist on suurepärase organismi puhastajaga, nii et tasub edaspidigi seda juua!

Šokolaadid (vaarika, soolakaramelli, piparmündi)

- Šokolaad sobib veganitele, nii et täpselt minule! Piimavaba, gluteenivaba, kunstlike lisanditeta, rafineeritud suhkru vaba. Tänapäevases maailmas äärmiselt vajalik toode.

- Kuna vaarikas on üks mu lemmikmarju, mekkis šokolaad väga hästi. Polnud liiga magus ja mitte liiga mõru. Vaarikas andis hea värskuse.

- Minu jaoks oli piparmündiga šokolaad liiga tummine. Viisin selle koju mehele, kes on mõru šokolaadi austaja ning tema nosis küll mõnuga. Igaühele oma.

- Kõige parem šokolaad nendest kolmest on tooršokolaad soolase karamelliga. Vaieldamatult. Mõnus soolane maitse, ülipehme tekstuur – see kõik kokku on nii mõnus. Minu mõttelises pingerivis teisele kohale jäi vaarika tooršokolaad. See on natukene kõvem kui karamelli oma ja arusaadav ka – kakaosisaldus on suurem.

- Piparmünt ja šokolaad on alati olnud hea kooslus ning pettuma ei pidanud ka seekord! Hea oli see, et šokolaad oli pigem kõvem, mitte liiga pehme.

- Soolakaramelliga šokolaad! Suurepärane! Ma pole kunagi sellise maitsega šokolaadi saanud ning see on kindlasti üks mu uutest lemmikutest. Selle poetan küll nii mõnegi armsa inimese kingikotti.

Müslid (mahe, toor ja gluteenivaba porgandi, õuna ja kaneeli müsli ning mahe, toor ja gluteenivaba peedi ja ingveri müsli)

- On need vast põneva maitsega! Mõlemat proovides oli esimesel hetkel kõhklus, kas mulle ikka meeldib, kuid jõudsin arusaamisele – jah, meeldib!

- Peedimüslil käis üle tugev ingverimaitse, mis tekitas jõulutunde. Praegusesse ajahetke lihtsalt ideaalne!

- Peedimüsli oli mõnusalt toitev (kõht püsis pikalt täis) ja palju seemneid oli sees. Põnev ja hea, kuid minu jaoks pisut harjumatu.

- Peedimüslil oli ilus lilla värvus, kindlasti meelitab see lapsi sööma. Ega neile olegi vaja täpsustada, mis täpselt sees on. Muidu hakkavad veel pirtsutama, et meie peeti ei taha.

- Porgandimüsli plussiks oli see, et ta polnud liiga magus nagu paljud müslid kipuvad olema. Samuti saab sellest kenasti köögiviljavajaduse kätte.

- Mina sõin porgandimüslit mandlipiimaga ning see täitis kõhu ülimalt kauaks.

- Neid müslisid proovides tekkis täitsa huvi. Ostan ühe neist (arvan, et porgandimüsli) koju ka ja vaatan, mida ülejäänud perekond sellest arvab.

- Tõesti suurepärased hommikusöögid… samas, miks mitte ka lõunaks?

- Mahe, vegan, tervislik, gluteenivaba – väga suur pluss! Tervislikkus on ju moes!

Mahe superpulber Energy

- Ma olen viimasel ajal hakanud tundma huvi erinevate supertoitude vastu. Niisiis proovisin seda suurima heameelega. Väga hea kogemus oli. Tõsi, esimese korraga mingit erinevust enesetundes ei ole, kuid olen kindel, et pikemal katsetamisel on!

- Proovisin Energy superpulbrit. Panin selle jogurti sisse ja tõepoolest – energiat päevale vastu astuda oli rohkem! Selg oli sirgem!

Mahe Detoks pulber Cleanse

- Panin pulbrit pärastlõunal joogi sisse. Kuigi enne oli kõht veidi tühi, siis sai see kibekiiresti täis. Andis justkui toidu mõõdu välja!

- Lugesin, et on ideaalne manustada seda pärast pidu. Nädalavahetusel on tulemas sõbranna sünnipäev, nii et usun, et järgmisel päeval on see mu hea kaaslane.

- Proovisin multinektari ja mandlipiimaga. Sobis ideaalselt.

Mahe, toor&gluteenivaba peedi ja seemnete segu

- Peediseemnete segu on väga põnev. Panin seda kanasalati sisse ning see andis mõnusa touch’i. Proovin teinekordki.

- Supermaitsev! Sööksin seda pudruga, salati peal, smuutis ja jogurtis. Tõesti suurepärane maitse.