Tundub, et Õhtulehe ja tema lugejate maitse ühtib ka muusikas, kuna nii Õhtulehe žürii kui ka meie lugejad valisid “Eesti laulu” parimaks võidulooks just Elina Borni ja Stig Rästa “Goodbye to Yesterday”.

“Goodbye to Yesterday” sai lugejate käest 348 häält ning seega 32% koguhäältest.

Teisele kohale lugejate häältega tuli Ott Leplandi “Kuula”, mis kogus 318 häält ja 29% koguhäältest. Ka Õhtulehe žürii punktid jätsid Leplandi loo teisele kohale.