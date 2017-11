Poliitik Viktor Vassiljev kirjutas oma sotsiaalmeediakontol, et mõned naised kannavad tööl liigpaljastavaid pluuse, kuid sealsamas ümbritsevad inimesed nende kehavõlusid vaadata ei tohi. Kas poliitiku arvates riietuvad riigikogus töötavad naised ebasündsalt?

"Ma ei kirjutanud riigikogust mitte ühtegi sõna, ma ütlesin, et töö juures," protesteerib Vassiljev. "Igal inimesel on töö juures…enamusel on töö juures nii naisi kui mehi." Ja kantakse liiga avaraid dekolteesid? "Ei ole…see on niisama nali. Aga tegelikult ju on ju niimoodi, et naised ikka tahavad oma ilu näidata, eksole, ja kellel on siis kinnine kleit, kellel on dekolteega ja tekibki küsimus, kas tohib dekolteed vaadata või ei tohi dekolteed vaadata ja kui dekolteed vaadata ei tohi, siis misjaoks see dekoltee üldse on?" pärib Vassiljev.

Kas poliitik pole rahul, kuidas naised riides käivad? "Mina olen kõigega rahul," sõnab ta ja lisab, et kui ihu näidatakse, ei tähenda see koheselt, et selle külge võib panna oma käe. "Aga teine asi, kas nad teevad seda selleks, et mina hindaks? Aga kui ma näiteks, hüpoteetiliselt, jääks niimoodi vahtima ja põrnitsema, siis ta võib järsku solvuda," arvab Vassiljev. "Aga see teine asi on see, et naised tahavad kaunid olla ja veel võite mind täiesti tsiteerida, et kui on kunstimuuseumis pildi peal ilus ja magus õun, siis ma võin seda vaadata ja ei teki ju tahtmist seda õuna sealt pildi pealt ära süüa."