Tallinna linnavalitsus soovis teada, milliste sotsiaalgruppide esindajad linnapoodi (LiPo) külastavad ja miks. "Kui palju käiakse soodsa hinnataseme pärast ja kui palju on neid, kelle jaoks on see lihtsalt kodu lähedal," selgitas Tallinna linnakantselei juhtivspetsialist Liina Kilemit.

Uuring telliti Turu-uuringute ASilt ning linnakantselei maksis töö eest koos käibemaksuga ligi 5400 eurot. Küsitlus tehti linnapoes Tallinna ettevõtlusameti palvel, kirjutab Äripäev

Varem ei ole Tallinna linnavalitsus linnapoe kliente uurinud ning selline teave puudus.

Lasnamäel asuva LIPO ülalpidamine on viimase kolme aastaga võtnud linna eelarvest üle miljoni euro.

Selle hulgas on poe tegevuskulud ning kokku 670 000 euroni küündiv kahjum.