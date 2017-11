Venemaal on viimastel aastatel tabatud hulk tuntud poliitikuid, kes omal ajal esitasid kaitsmiseks kandidaadi- ja doktoriväitekirju, mida nad ise ei kirjutatud, mis rikuvad teaduslikke kriteeriume või on lihtsalt plagiaat. Kõige kuulsam vahelejäänutest on praegune kultuuriminister Vladimir Medinski.

Võltsdissertatsioonide avastamist juhib alates 2013. aastast tegutsev ühiskondlik organisatsioon Dissernet, mis korraldab kahtlaste väitekirjade kontrollimiseks ekspertiise ja avalikustab nende tulemused. Kõige kuulsam Disserneti kämmalde vahele sattunud poliitik on praegune kultuuriminister Vladimir Medinski, kelle väitekirja ümber arenes üle aasta veninud skandaal, mis lõppes ministrile positiivselt.

Skandaal puhkes mullu aprillis, kui ajaloolased Vjatšeslav Kozljakov ja Konstantin Jerusalimski ning Disserneti ekspert, filoloog Ivan Babitski esitasid avalduse, milles nõudsid Medinskilt ajaloodoktori kraadi äravõtmist. Nad nimetasid ministri väitekirja pseudoteaduslikuks ja kohati absurdseks, milles on jämedaid vigu. Lisaks avastati sealt ka loomevargus: Medinski oli kasutanud teiste autorite tekste ilma neile viitamata. Medinskile heideti veel ette sedagi, et ta ei oska eristada kroonikut uurijast ega tee vahet teaduslikul hüpoteesil ja fantaasial. Ivan Babitski kinnitusel pole Medinski töö ei dissertatsioon ega isegi mitte teadus. „Ma ei mäleta ühtki teist väitekirja, mis oleks nii absurdne kui Medinski oma,” märkis Babitski.

Kultuuriministril on kaks doktorikraadi